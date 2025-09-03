Pemkot Surabaya Terbitkan Perwali Perkuat Komitmen Wujudkan Birokrasi Anti-Gratifikasi

JPNN.com

Rabu, 03 September 2025 – 19:07 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (tengah). Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pencegahan, Pelaporan, dan Pengendalian Gratifikasi.

Perwali ini sebagai wujud komitmen untuk mencipatkan birokrasi yang bersih dari tindakan gratifikasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi acuan seluruh pegawai pemerintah kota, agar berani menolak gratifikasi hingga melaporkan.

“Kami ingin membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel," tegasnya, Rabu (3/9).

Eri mengatakan dengan terbitnya Perwali ini mengajak masyarakat juga ikut serta mengawasi jalannya birokrasi.

Serta, memberikan informasi bahwa layanan publik di Surabaya tidak dipungut biaya, terkecuali yang sudah ditetapkan.

“Masyarakat juga tidak diwajibkan memberikan hadiah atau imbalan kepada pegawai,” katanya.

Selain itu, masyarakat juga diajak untuk berani melaporkan dugaan gratifikasi. Laporkan melalui kanal resmi yang sudah disediakan, seperti situs online atau ke Inspektorat Kota Surabaya. 

Pemkot Surabaya mengajak masyarakat berani melaporkan gratifikasi di lingkup pemerintahan setempat.
