Catat Sejarah, PKKMB Untag Surabaya Pecahkan Rekor MURI Komik AI Patriotisme

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Semangat patriotisme mahasiswa baru Untag Surabaya tercatat dalam sejarah.

Dalam rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025/2026, ribuan mahasiswa memecahkan rekor MURI lewat karya komik bertema patriotisme berbasis kecerdasan buatan (AI).

Rektor Untag Surabaya Prof Mulyanto Nugroho mengatakan pemecahan rekor ini diikuti 2.413 mahasiswa baru (maba). Mereka menghasilkan komik patriotisme dengan memadukan kreativitas dan teknologi.

“Alhamdulillah, melalui PKKMB kali ini kami bukan hanya menyambut 3.300 mahasiswa D3–S3 dan 2.800 mahasiswa S1, tetapi juga menorehkan sejarah mn dengan rekor MURI,” ujar Prof Mulyanto, Rabu (3/9).

Menurutnya, kegiatan ini selaras dengan semangat Catur Dharma Untag, salah satunya menanamkan jiwa patriotisme.

“Semoga semangat ini menjadi bekal untuk melahirkan generasi emas 2045,” katanya.

Direktur Marketing MURI Awan Rahargo mengatakan jumlah partisipan yang masif membuat pihaknya menetapkan kegiatan ini sebagai peristiwa superlatif.

“Ini adalah kegiatan terbanyak dalam sejarah pencatatan MURI. Bukan hanya melibatkan jumlah peserta yang besar, tetapi juga sarat makna karena mengusung tema patriotisme,” ungkapnya.