Bayi 11 Bulan di Sumenep Ditemukan Tewas Membusuk di Dalam Tas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bayi berusia 11 bulan bernama Asyifa Lailatul Aulia di Sumenep ditemukan tak bernyawa dalam kondisi membusuk di dalam sebuah tas berwarna putih.

Tas tersebut pertama kali ditemukan oleh nenek korban Buatun (70) di sebuah indekos di Dusun Wakaf, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Senin (1/9) pukul 19.00 WIB.

Kapolsek Kangean AKP Datun Subagyo menjelaskan kejadian itu bermula saat nenek korban diminta untuk mengambil tas milik menantunya bernama ST. Kholila Oktovia itu oleh pemilik indekos.

“Saat membuka tas yang ditinggalkan di kamar kos, pelapor menemukan jasad bayi terbungkus plastik hitam. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Kangean,” kata Datun.

Pihaknya mengecek kebenaran itu dan langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), sedangkan jenazah bayi dievaluasi ke Rumah Sakit Abuya untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematiannya.

“Hingga saat ini, jasad bayi masih berada di rumah sakit dan penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan dokter,” jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

“Identitas pihak yang diduga terkait dengan peristiwa ini sedang kami dalami, dan kami pastikan penanganan dilakukan sesuai prosedur,” ungkapnya.