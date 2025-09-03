Jemaah Haji Asal Lumajang yang Melahirkan di Makkah Tiba di Tanah Air

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Setelah tiga bulan berada di Arab Saudi, jemaah haji Embarkasi Surabaya asal Lumajang, Tristy Erlinawati, akhirnya pulang ke Tanah Air bersama suaminya Fachrizal Rahmad, dan bayi mereka yang lahir di Makkah.

Rombongan tiba di Bandara Internasional Juanda pada Selasa (2/9) pukul 14.45 WIB.

Tristy menuturkan rasa syukurnya bisa kembali dengan selamat bersama putra keempatnya yang diberi nama Nu’aim.

Dia berangkat ke Tanah Suci pada 26 Mei 2025 dalam kondisi kandungan 14–26 minggu, dan pada 16 Juni lalu melahirkan di Makkah saat usia kandungan sekitar 27–28 minggu.

“Saat tawaf putaran ketiga, ketuban saya pecah, tetapi tidak ada kontraksi. Saya sempat diobservasi enam hari, tetapi akhirnya Nu’aim lahir dengan berat 1,2 kilogram. Alhamdulillah sekarang sudah 2,3 kilogram dan dinyatakan sehat,” ungkap Tristy.

Selama di Arab Saudi, bayi Nu’aim dirawat di rumah sakit dalam inkubator, sedangkan Tristy dan suami tinggal di Wisma Haji Daker Makkah. Seluruh biaya penginapan, transportasi, dan konsumsi ditanggung pemerintah.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dan Kementerian Agama atas bantuan maksimal sejak di Tanah Suci hingga kepulangan kami,” ucapnya.

Kedatangan keluarga ini disambut hangat oleh Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim Muh. As’adul Anam bersama perwakilan Kemenag Lumajang.