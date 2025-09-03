Jalur Gumitir Dibuka Lebih Cepat Mulai 4 September, Ekonomi Diharap Pulih

jatim.jpnn.com, JEMBER - Jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi, Jawa Timur, akan kembali dibuka lebih cepat dari jadwal.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Jalur Gumitir pada KM 233+500 dan KM 235+650 disepakati akan open traffic fungsional kembali untuk arjs lalu lintas umum mulai 4 September 2025 pukul 00.00 WIB,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Jember Erwin Prasetyo, Selasa (2/9).

Erwin mengatakan pembukaan jalur diputuskan dalam rapat koordinasi bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali di Sidoarjo.

“Untuk pekerjaan bore pile penanganan longsoran sudah selesai lebih cepat dari rencana semula, karena ada penambahan alat,” ujarnya, Selasa (2/9).

Meski bisa dilalui kendaraan, Erwin mengatakan masih ada pekerjaan minor yang berlanjut hingga akhir kontrak 31 Desember 2025.

“Petugas dari kepolisian dan dinas perhubungan akan membantu secara situasional. Pemangku kepentingan juga diminta membantu menyosialisasikan pembukaan akses jalur Gumitir kepada masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, mengapresiasi percepatan tersebut.

“Pembukaan jalur Gumitir lebih cepat 20 hari dari jadwal semula sehingga patut diapresiasi semua pihak karena menjadi akses jalan vital bagi warga Kabupaten Jember-Banyuwangi,” tuturnya.