Lawan Budaya Tontonan, Genza Education Latih Siswa Hadapi Tes Akademik Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lomba cerdas cermat dan kompetisi akademik di layar kaca kerap tampil heboh. Sorakan penonton, gimmick panggung, hingga narasi dramatis lebih menonjol ketimbang proses belajar.

Ironisnya, sebagian acara itu bahkan ditujukan untuk mahasiswa, bukan siswa sekolah, sehingga jauh dari kebutuhan nyata pelajar yang sedang bersiap menghadapi gerbang seleksi perguruan tinggi.

Padahal, dalam kehidupan nyata, arena sesungguhnya adalah ruang ujian yang hening, lembar soal, dan detak jam yang tak kenal kompromi. Itulah Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan dihadapi ribuan siswa SMP dan SMA.

Fenomena itu disorot anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Dr Suko Widodo. Dia menyaatkan belajar memang tidak selalu menyenangkan di awal.

“Belajar itu akarnya pahit, tetapi buahnya manis. Media sosial hanya memberi kesenangan sesaat, sementara kenyataan menuntut keseriusan,” ujarnya.

Suko juga menyinggung rendahnya literasi Indonesia berdasarkan hasil PISA.

“Kita sering bangga pada tontonan, padahal kualitas literasi kita tertinggal jauh. Itu memalukan,” tuturnya.

Berangkat dari persoalan itu, Genza Education menghadirkan program Grand Try Out Tes Kemampuan Akademik (GTO-TKA). Program ini berlangsung di berbagai daerah sejak Agustus 2025 dan masih berlanjut hingga September, salah satunya pada 15–28 September 2025 untuk siswa SD, SMP, dan SMA.