Rabu, 03 September 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Malam Cerah-Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (3/9) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Ampelgading dan Kasembon berawan. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sore dan malam Jabung, Pagelaran, Poncokusumo, Turen, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Seharian cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
