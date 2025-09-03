Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Malam Cerah-Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (3/9) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Ampelgading dan Kasembon berawan. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sore dan malam Jabung, Pagelaran, Poncokusumo, Turen, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.