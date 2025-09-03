Gedung Grahadi Dibakar, Khofifah: Aksi Anarkis Ulah Penyusup Bukan Mahasiswa atau Ojol

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan aksi pembakaran Gedung Negara Grahadi Surabaya bukan dilakukan mahasiswa maupun pengemudi ojek online (ojol) yang saat itu berunjuk rasa pada Sabtu (30/8).

Menurut Khofifah, kericuhan itu dipicu oleh penyusup yang sengaja memanfaatkan momentum demo hingga berujung perusakan cagar budaya peninggalan Belanda tersebut.

“Kawan-kawan mahasiswa memastikan bahwa itu bukan mereka. Jadi, antara aksi mahasiswa, aksi ojol (ojek online) tetap menyampaikan aspirasi dengan damai, tetapi yang menyusupi sepertinya mereka berkeinginan ada hal lain,” ujar Khofifah di Mapolda Jatim, Selasa (2/9).

Khofifah mengaku sedih karena Gedung Negara Grahadi merupakan warisan sejarah yang seharusnya dijaga. Dia memastikan Pemprov Jatim segera melakukan perbaikan.

“Alhamdulillah dua hari lalu kita sudah menemukan basis arsitekturnya di Arsip Perpustakaan Jawa Timur, tetapi bahwa hal-hal detail seperti relief, ceiling, pilar-pilar itu memang tidak bisa dijamin sama dengan aslinya,” jelasnya.

Mantan Mensos itu mengapresiasi sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menjaga kondusivitas Jatim. Dia meminta ronda malam, siskamling, hingga peran kampung tangguh kembali dihidupkan.

Baca Juga: Ungkapan Keprihatinan Khofifah Soal Pembakaran Gedung Negara Grahadi

Khofifah juga mengingatkan orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya. Sebab, beberapa pelaku anarkis diketahui masih berstatus pelajar.

“Ada orang tua yang bahkan tidak tahu anaknya ikut di lapangan sampai melempar molotov. Ada yang SMP, bahkan SD. Jadi, ini harus kita jaga bersama,” katanya.