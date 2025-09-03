Cuaca Surabaya Hari ini, Cerah Hingga Berawan Pagi-Malam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (3/9).

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 20-27 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.

Masyarakat diimbau membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.