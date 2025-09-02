Polsek Tegalsari Ludes Terbakar, Pelayanan Bakal Dialihkan ke Kecamatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polsek Tegalsari menjadi sasaran amukan massa hingga ludes terbakar saat kerusuhan demo pada 29-30 Agustus 2025.

Pihak kepolisian sedang berupaya mencari lokasi sementara agar layanan tetap berjalan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan layanan Polsek Tegalsari untuk sementara waktu akan ditempatkan di Kantor Kecamatan Tegalsari di Jalan Tanggulangin No. 12, Surabaya.

"Sementara ini masih menumpang di kecamatan," kata Luthfie, Selasa (2/9).

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mencari lokasi layanan sementara yang lebih memadai.

Upaya tersebut dilakukan sembari menunggu proses perbaikan bangunan polsek berbentuk heksagonal yang merupakan cagar budaya itu.

“Sekarang ini kami sudah mencari tempat. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Wali dan hari ini mudah-mudahan sudah ada tempat untuk memberikan layanan ke masyarakat,” ujarnya.

Terkait perbaikan gedung Polsek Tegalsari, Luthfie menyebut masih berdiskusi dengan Pemkot Surabaya. Diskusi itu mencakup konsep pembangunan yang akan diterapkan.