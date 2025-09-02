JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Polsek Tegalsari Ludes Terbakar, Pelayanan Bakal Dialihkan ke Kecamatan

Polsek Tegalsari Ludes Terbakar, Pelayanan Bakal Dialihkan ke Kecamatan

Selasa, 02 September 2025 – 16:40 WIB
Polsek Tegalsari Ludes Terbakar, Pelayanan Bakal Dialihkan ke Kecamatan - JPNN.com Jatim
Kondisi Polsek Tegalsari seusai dibakar massa imbas demo ricuh di depan Gedung Negara Grahadi, Minggu (31/8). Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polsek Tegalsari menjadi sasaran amukan massa hingga ludes terbakar saat kerusuhan demo pada 29-30 Agustus 2025.

Pihak kepolisian sedang berupaya mencari lokasi sementara agar layanan tetap berjalan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan layanan Polsek Tegalsari untuk sementara waktu akan ditempatkan di Kantor Kecamatan Tegalsari di Jalan Tanggulangin No. 12, Surabaya. 

Baca Juga:

"Sementara ini masih menumpang di kecamatan," kata Luthfie, Selasa (2/9).

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mencari lokasi layanan sementara yang lebih memadai. 

Upaya tersebut dilakukan sembari menunggu proses perbaikan bangunan polsek berbentuk heksagonal yang merupakan cagar budaya itu.

Baca Juga:

“Sekarang ini kami sudah mencari tempat. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Wali dan hari ini mudah-mudahan sudah ada tempat untuk memberikan layanan ke masyarakat,” ujarnya.

Terkait perbaikan gedung Polsek Tegalsari, Luthfie menyebut masih berdiskusi dengan Pemkot Surabaya. Diskusi itu mencakup konsep pembangunan yang akan diterapkan. 

Kepolisian menyatakan pelayanan di Polsek Tegalsari bakal dialihkan ke kecamatan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   polsek tegalsari polsek tegalsari dibakar pelayanan polsek tegalsari kecamatan tegalsari Polrestabes Surabaya demo ricuh demo surabaya ricuh

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU