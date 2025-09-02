JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini PKKMB 2025, 2.851 Maba Untag Surabaya Berikrar Tolak Narkoba Hingga Plagiarisme

PKKMB 2025, 2.851 Maba Untag Surabaya Berikrar Tolak Narkoba Hingga Plagiarisme

Selasa, 02 September 2025 – 14:19 WIB
PKKMB 2025, 2.851 Maba Untag Surabaya Berikrar Tolak Narkoba Hingga Plagiarisme - JPNN.com Jatim
Sebanyak 2.851 mahasiswa baru Untag Surabaya melakukan ikrar tolak narkoba, radikalisme, kekerasan dan plagiarisme. Foto: Humas Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya resmi menyambut 2.851 calon mahasiswa baru pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025, Senin (2/9).

PKKMB kali ini mengusung tema ‘Merah Putih Mengakar, Patriotisme Berkobar’. Sejak pagi, ribuan mahasiswa baru memadati Kampus Merah Putih dengan penuh semangat.

Sebelum acara dimulai, mereka terlebih dahulu melakukan presensi dengan sistem fingerprint. Mekanisme ini tak hanya berlaku sepanjang PKKMB, tetapi juga akan diterapkan dalam rutinitas perkuliahan ke depan.

Baca Juga:

Ketua PKKMB 2025 Supangat, Ph.D. menegaskan kegiatan ini bukan sekadar penyambutan, melainkan langkah awal pembentukan karakter.

“Mahasiswa baru diharapkan menumbuhkan identitas nasional, berkarakter tangguh, mandiri, berpikir kritis, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujar Supangat.

Rektor Untag Surabaya Prof Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA dalam sambutannya mengajak mahasiswa baru menumbuhkan kesadaran kebangsaan. 

Baca Juga:

“Tema PKKMB 2025 bukan sekadar simbol, melainkan cerminan harapan dan tanggung jawab generasi muda,” kata Prof Mulyanto.

Dia menyampaikan capaian Untag, di antaranya pendirian Fakultas Kedokteran pada 2024, peringkat 28 nasional untuk prestasi kemahasiswaan, serta 32 nasional untuk penelitian dan pengabdian masyarakat.

Sebanyak 2.851 mahasiswa baru Untag Surabaya melakukan ikrar tolak narkoba, radikalisme, kekerasan dan plagiarisme.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   PKKMB Untag Surabaya untag surabaya mahasiswa baru ikrar tolak narkoba berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU