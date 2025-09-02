PKKMB 2025, 2.851 Maba Untag Surabaya Berikrar Tolak Narkoba Hingga Plagiarisme

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya resmi menyambut 2.851 calon mahasiswa baru pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025, Senin (2/9).

PKKMB kali ini mengusung tema ‘Merah Putih Mengakar, Patriotisme Berkobar’. Sejak pagi, ribuan mahasiswa baru memadati Kampus Merah Putih dengan penuh semangat.

Sebelum acara dimulai, mereka terlebih dahulu melakukan presensi dengan sistem fingerprint. Mekanisme ini tak hanya berlaku sepanjang PKKMB, tetapi juga akan diterapkan dalam rutinitas perkuliahan ke depan.

Ketua PKKMB 2025 Supangat, Ph.D. menegaskan kegiatan ini bukan sekadar penyambutan, melainkan langkah awal pembentukan karakter.

“Mahasiswa baru diharapkan menumbuhkan identitas nasional, berkarakter tangguh, mandiri, berpikir kritis, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujar Supangat.

Rektor Untag Surabaya Prof Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA dalam sambutannya mengajak mahasiswa baru menumbuhkan kesadaran kebangsaan.

“Tema PKKMB 2025 bukan sekadar simbol, melainkan cerminan harapan dan tanggung jawab generasi muda,” kata Prof Mulyanto.

Dia menyampaikan capaian Untag, di antaranya pendirian Fakultas Kedokteran pada 2024, peringkat 28 nasional untuk prestasi kemahasiswaan, serta 32 nasional untuk penelitian dan pengabdian masyarakat.