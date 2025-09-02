Heboh Pesan Berantai 15 Titik Sniper di Malang, Polisi Minta Warga Tak Terprovokasi
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polresta Malang Kota meminta warga tak terprovokasi hoaks mengenai 15 titik sniper atau penembak jitu di wilayah setempat dalam format pesan berantai di aplikasi pesan singkat WhatsApp.
"Kabar tersebut hoaks atau tidak benar. Kami meminta masyarakat tetap tenang," kata Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto, Senin (1/9).
Karena itu, warga diingatkan supaya tidak mudah percaya dengan informasi dalam bentuk pesan berantai yang tersebar di ranah media sosial.
Kepolisian setempat memastikan kondisi di Kota Malang tetap aman dan kondusif.
"Bila ada informasi yang mencurigakan silahkan konfirmasi langsung ke pihak kepolisian terdekat," ujarnya.
Sempat muncul pesan berantai melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp pada Minggu (31/8) malam.
Di dalam pesan berantai itu memuat informasi terkait 15 titik penempatan penembak jitu di Kota Malang, dengan diawali narasi "Titik Sniper (atas gedung) Area Malang Kota.
Kemudian, pada bagian isi pesan tersebut dirincikan mana saja lokasi yang dimaksudkan sebagai tempat penempatan sniper.
Polresta Malang Kota mengingatkan warga agar tidak terprovokasi dengan pesan berantai terkait 15 titik sniper di wilayah setempat.
