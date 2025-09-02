JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Heboh Pesan Berantai 15 Titik Sniper di Malang, Polisi Minta Warga Tak Terprovokasi

Heboh Pesan Berantai 15 Titik Sniper di Malang, Polisi Minta Warga Tak Terprovokasi

Selasa, 02 September 2025 – 10:35 WIB
Heboh Pesan Berantai 15 Titik Sniper di Malang, Polisi Minta Warga Tak Terprovokasi - JPNN.com Jatim
Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto. ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polresta Malang Kota meminta warga tak terprovokasi hoaks mengenai 15 titik sniper atau penembak jitu di wilayah setempat dalam format pesan berantai di aplikasi pesan singkat WhatsApp.

"Kabar tersebut hoaks atau tidak benar. Kami meminta masyarakat tetap tenang," kata Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto, Senin (1/9).

Karena itu, warga diingatkan supaya tidak mudah percaya dengan informasi dalam bentuk pesan berantai yang tersebar di ranah media sosial.

Baca Juga:

Kepolisian setempat memastikan kondisi di Kota Malang tetap aman dan kondusif.

"Bila ada informasi yang mencurigakan silahkan konfirmasi langsung ke pihak kepolisian terdekat," ujarnya.

Sempat muncul pesan berantai melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp pada Minggu (31/8) malam.

Baca Juga:

Di dalam pesan berantai itu memuat informasi terkait 15 titik penempatan penembak jitu di Kota Malang, dengan diawali narasi "Titik Sniper (atas gedung) Area Malang Kota.

Kemudian, pada bagian isi pesan tersebut dirincikan mana saja lokasi yang dimaksudkan sebagai tempat penempatan sniper.

Polresta Malang Kota mengingatkan warga agar tidak terprovokasi dengan pesan berantai terkait 15 titik sniper di wilayah setempat.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pesan berantai 15 titik sniper Polresta Malang Kota viral sniper pesan berantai hoaks

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU