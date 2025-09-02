Polda Jatim Taksir Kerugian Akibat Anarkisme Saat Demo Ricuh di Surabaya Capai Rp124 M

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jatim memperkirakan kerugian akibat anarkisme saat aksi unjuk rasa di Surabaya mencapai sekitar Rp124 miliar lebih, termasuk kerusakan bangunan cagar budaya.

"Total kerugian sementara ditaksir kurang lebih Rp124 miliar. Itu mencakup pembakaran, penjarahan, hingga kerusakan pada sejumlah fasilitas publik," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast, Senin (1/9) malam.

Menurutnya, penghitungan kerugian sementara karena petugas masih mendata aset-aset terdampak, termasuk Polsek Tegalsari yang merupakan bangunan cagar budaya, pos lalu lintas, pos laka lantas, hingga fasilitas kepolisian.

Pihaknya saat ini masih mendalami peran para pelaku yang terlibat dalam pembakaran maupun perusakan fasilitas kepolisian. Polisi telah menetapkan sejumlah pasal bagi para tersangka.

"Di antaranya Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan Terhadap Orang atau Barang, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951," jelasnya.

Selain itu, pasal lain yang diterapkan yakni Pasal 212 KUHP tentang Melawan Petugas, Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 187 KUHP tentang Pembakaran, Pasal 53 KUHP tentang Percobaan Kejahatan, serta Pasal 406 KUHP tentang Perusakan.

Jules menyebut polisi juga menindaklanjuti berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pelaku pembakaran maupun provokator dalam aksi anarkis tersebut.

"Kami pastikan setiap informasi sekecil apapun baik dari masyarakat maupun media sosial tetap kami dalami untuk mengungkap pelaku sesungguhnya," ujar Jules. (antara/mcr12/jpnn)