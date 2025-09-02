Cuaca Malang Hari ini, Cerah Hingga Berangin Pagi Sampai Malam

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (2/9) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Ampelgading dan Poncokusumo berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya Ampelgading, Jabung, Poncokusumo, dan Sumbermanjing Wetan. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Jabung, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, dan Tumpang berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Bululawang, Jabung, Poncokusumo, dan Tumpang berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-31 derajat celsius.