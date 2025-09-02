Cuaca Surabaya Hari ini, Cerah-Berawan di Seluruh Kawasan, Siang Panas Menyengat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (2/9).

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Sore dan malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 20-24 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.

Masyarakat diimbau membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)