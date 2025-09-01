Warga Banyuwangi Tewas Tersengat Saat Lakukan Instalasi Sound Horeg

JPNN.com

Senin, 01 September 2025 – 20:02 WIB
Warga Banyuwangi bernama Febri Setya Andika (29) tewas tersengat listrik saat memasang instalasi lampu di sound horeg. Foto: Dok. Polsek Bangorejo

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Nasib malang menimpa Febri Setya Andika (29) warga Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi.

Dia dilaporkan tewas tersengat listik saat memasang instalasi lampu pada sound horeg di halaman rumah warga Desa Kebondalem, Kecamatan Bangorejo pada Sabtu (30/8) malam.

Kapolsek Bangorejo AKP Hariyanto menjelaskan kejadian itu bermula saat korban yang bekerja sebagai teknisi datang ke lokasi pukul 16.30 WIB untuk menyiapkan sound horeg.

Pemasangan instalasi listrik untuk kegiatan karnaval pada Minggu (31/8) pagi.

"Sekitar pukul 19.00 WIB, korban mulai mengerjakan perangkat lighting di sound system. Di lokasi saat itu ada beberapa saksi, termasuk istri korban," kata Hariyanto, Senin (1/9).

Namun, saat mulai melakukan pemasangan instalasi lighting, korban-tiba tersetrum aliran listrik yang diduga berasal dari dari genset.

"Saat tersetrum, korban dalam keadaan terduduk dan memegang besi belakang truk," ujarnya.

Warga yang melihat hal itu berupaya menolong korban dengan mematikan genset.

Kronologi pekerja tersengat listik saat memasang lampu pada sound horeg di Banyuwangi
