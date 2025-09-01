Kecelakaan Maut di Bojonegoro, Sopir Tewas, 2 Penumpang Terlempar ke Sungai & Terjepit

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Senin (1/9) sekitar pukul 11.40 WIB.

Sebuah mobil Panther yang ditumpangi tiga orang dari arah Surabaya menuju Bojonegoro diduga melaju kencang dan menabrak pagar jembatan saat mencoba menyalip kendaraan lain dari sisi kiri.

Akibat peristiwa itu, sopir mobil bernama Hartono (71) meninggal dunia di lokasi kejadian.

Adapun penumpang bernama Pedro (27) terlempar keluar dari kaca depan dan ditemukan di pinggir sungai dalam kondisi selama meski mengalami luka di bagian kepala.

Sementara itu, penumpang di kursi depan, Indriati (57) mengalami luka serius karena terjepit dashboard.

Evakuasi korban memerlukan waktu lebih lama dengan peralatan ekstrikasi.

“Posisi penumpang dalam keadaan terjepit sehingga memerlukan upaya ekstra. Tim harus berhati-hati saat mengeluarkan korban yang kritis,” ujar Koordinator Unit Siaga SAR Bojonegoro Nanang Pujo.

Sebelum dievakuasi, Indriati mendapat pertolongan pertama berupa pemberian oksigen dan pemasangan neck collar untuk mencegah cedera leher.