Viral Foto Terduga Pelaku Pembakaran Gedung Grahadi, Ini Tanggapan Polda Jatim

Senin, 01 September 2025 – 15:03 WIB
Terduga pelaku pembakaran Gedung Negara Grahadi yang viral di media sosial mengenakan jaket ojol hingga sepatu Adidas. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah foto berisi narasi terduga pelaku pembakaran Gedung Negara Grahadi pada Sabtu (30/8) malam viral di media sosial.

Di dalam foto tersebut, seseorang mengenakan jaket ojek online (ojol), helm berwarna hitam, celana panjang cargo, dan membawa tas ransel. Di dalam narasinya mempertanyakan sepatu necis yang dipakai.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan pihaknya akan mendalami informasi yang beredar di media sosial tersebut.

Belum ada kepastian apakah benar foto tersebut merupakan terduga pelaku pembakaran Gedung Negara Grahadi.

"Terima kasih informasinya. Secepatnya akan kami dalami informasi tersebut," kata Jules, Minggu (31/8).

Sebelumnya, demo yang berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi mendadak ricuh setelah massa yang diduga tak puas dengan hasil dialog bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Polda Jatim sedang mendalami informasi yang beredar di media sosial terkait foto terduga pelaku pembakaran Gedung Negara Grahadi.
