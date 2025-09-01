3.000 Warga Meriahkan Puncak HUT ke-80 RI di De Naila Village Gresik

jatim.jpnn.com, GRESIK - Suasana penuh tawa, sorak-sorai, dan kebersamaan menyelimuti puncak perayaan HUT ke-80 RI di Perumahan De Naila Village (DNV) RW 14, Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Gresik pada Minggu (25/8).

Lebih dari 3.000 warga tumpah ruah mengikuti beragam kegiatan, mulai dari jalan sehat dengan hadiah utama sepeda listrik, senam bersama, hingga panggung hiburan rakyat. Ratusan doorprize berupa perlengkapan rumah tangga dan elektronik juga menambah antusiasme peserta.

Tak hanya itu, 60 stan UMKM hadir meramaikan acara dengan menyuguhkan kuliner dan produk lokal. Kehadiran bazar ini sekaligus menjadi ajang penguatan ekonomi warga sekitar.

Ketua RW 14 sekaligus Ketua Panitia Lusia Dyan Ramayani atau akrab disapa Maya mengaku terharu melihat semangat kebersamaan warga.

“Terima kasih kepada seluruh warga RW 14 yang sudah berpartisipasi. Semoga kebersamaan ini terus kita rawat. Mari kita juga berdoa bersama untuk bangsa yang sedang tidak baik-baik saja dengan maraknya demonstrasi di berbagai daerah,” ujar Maya.

Kepala Desa Mojosarirejo Sukendah turut hadir dan mengapresiasi antusiasme warga DNV. Dia menyebut semarak Agustusan ini sebagai wujud nyata persatuan di tengah keberagaman.

“Saya berharap kegiatan positif seperti ini terus digelar karena selain mempererat persaudaraan juga merawat toleransi serta menjaga persatuan dan kesatuan,” ucap Sukendah.

Acara puncak ini terselenggara berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, perusahaan swasta, hingga pelaku usaha lokal.