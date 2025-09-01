Sun Life Luncurkan Sun Proteksi Heritage 100, Warisan Finansial hingga Usia 100 Tahun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) memperkenalkan produk baru Sun Proteksi Heritage 100, sebuah asuransi jiwa tradisional yang memberi perlindungan hingga usia 100 tahun.

Produk ini dirancang untuk membantu masyarakat menyiapkan warisan secara lebih terencana, fleksibel, dan mudah diakses di tengah tingginya risiko finansial yang dihadapi keluarga Indonesia.

Menurut data Global Asia Insurance Partnership (2022), kesenjangan perlindungan di Asia Pasifik mencapai US$886 miliar atau naik 38 persen dalam lima tahun terakhir. Hampir separuhnya berasal dari Indonesia, menandakan banyak keluarga masih rentan secara finansial.

“Kami memahami generasi produktif menghadapi biaya hidup yang terus meningkat, ketidakpastian masa depan, hingga kebutuhan warisan yang terencana. Sun Proteksi Heritage 100 hadir sebagai solusi nyata, mudah diakses, terjangkau, dan relevan untuk semua kalangan,” ujar Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo dalam keterangan tertulis, Senin (1/9).

Produk ini juga relevan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 dari OJK dan BPS, yang mencatat generasi usia 18-35 tahun memiliki literasi dan inklusi keuangan tertinggi. BPS bahkan memproyeksikan penduduk usia produktif mendominasi 68 persen populasi Indonesia hingga 2030.

Sementara itu, riset Sun Life Asia Financial Resilience Index 2025 mengungkap hanya separuh masyarakat Indonesia yang merasa siap menghadapi darurat finansial, banyak di antaranya masih fokus kebutuhan jangka pendek dan belum punya rencana pensiun atau warisan.

“Kami percaya akses perlindungan berkualitas tidak boleh terbatas. Kami ingin membuat perencanaan warisan bisa dilakukan lebih banyak keluarga Indonesia dengan premi terjangkau dan fitur unggulan ini,” kata Albertus.

Fitur utama Sun Proteksi Heritage 100 antara lain: