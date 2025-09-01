JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini FPK dan Pemkot Surabaya Ajak Warga Jaga Kota dari Aksi Anarkis

FPK dan Pemkot Surabaya Ajak Warga Jaga Kota dari Aksi Anarkis

Senin, 01 September 2025 – 14:31 WIB
FPK dan Pemkot Surabaya Ajak Warga Jaga Kota dari Aksi Anarkis - JPNN.com Jatim
Demo di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (30/8). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Seruan ini muncul menyusul maraknya aksi demonstrasi yang melibatkan pelajar dan dikhawatirkan bisa berubah menjadi tindakan anarkis.

Ketua FPK Surabaya Hosli Abdullah, menegaskan pentingnya menciptakan suasana kondusif di Kota Pahlawan.

Baca Juga:

Dia menuturkan, FPK yang beranggotakan 27 suku dan dua etnis—termasuk Bali, Minang, Batak, hingga Ambon—punya peran penting dalam merawat persatuan.

“Kami mengingatkan warga Surabaya untuk tetap menjaga lingkungannya dan memastikan anak-anak tidak ikut dalam aksi demo yang rawan berujung ricuh,” kata Hosli, Minggu (31/8).

Menurutnya, keterlibatan pelajar dalam demonstrasi sangat berisiko karena rawan dimanfaatkan oknum yang ingin menimbulkan kerusuhan, penjarahan, hingga mengganggu aktivitas sosial masyarakat.

Baca Juga:

“Kita harus menjaga agar Surabaya tidak gaduh dan tidak ada lagi aksi yang merusak serta mengambil yang bukan haknya,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser.

Pemkot Surabaya dan FPK menolak aksi anarkisme saat unjuk rasa di Kota Pahlawan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pemkot Surabaya Demo ricuh surabaya FPK aksi unjuk rasa ricuh surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU