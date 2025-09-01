FPK dan Pemkot Surabaya Ajak Warga Jaga Kota dari Aksi Anarkis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Seruan ini muncul menyusul maraknya aksi demonstrasi yang melibatkan pelajar dan dikhawatirkan bisa berubah menjadi tindakan anarkis.

Ketua FPK Surabaya Hosli Abdullah, menegaskan pentingnya menciptakan suasana kondusif di Kota Pahlawan.

Dia menuturkan, FPK yang beranggotakan 27 suku dan dua etnis—termasuk Bali, Minang, Batak, hingga Ambon—punya peran penting dalam merawat persatuan.

“Kami mengingatkan warga Surabaya untuk tetap menjaga lingkungannya dan memastikan anak-anak tidak ikut dalam aksi demo yang rawan berujung ricuh,” kata Hosli, Minggu (31/8).

Menurutnya, keterlibatan pelajar dalam demonstrasi sangat berisiko karena rawan dimanfaatkan oknum yang ingin menimbulkan kerusuhan, penjarahan, hingga mengganggu aktivitas sosial masyarakat.

Baca Juga: Kondisi Polsek Tegalsari Seusai Dibakar Massa Aksi Imbas Demo Ricuh di Surabaya

“Kita harus menjaga agar Surabaya tidak gaduh dan tidak ada lagi aksi yang merusak serta mengambil yang bukan haknya,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser.