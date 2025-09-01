Jambore Pramuka Muslim Dunia 2025 Tetap Digelar Sesuai Jadwal, HNW Pastikan Aman

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) memastikan Jambore Pramuka Muslim Dunia atau World Moslem Scout Jamboree (WMSJ) 2025 tetap berlangsung sesuai jadwal pada 9–14 September 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

HNW mengatakan seluruh peserta dari dalam maupun luar negeri tidak perlu khawatir dengan situasi nasional. Dia memastikan acara akan berjalan aman, damai, dan terkendali.

“Tanggal 9 September acara akan dimulai, dan 14 September insyaallah selesai dengan baik. Semua akan berjalan aman, damai, dan selamat. Kami percaya dengan izin Allah, setiap tantangan pasti ada solusinya,” kata HNW saat bertemu para kiai Forum Pesantren Alumni Gontor (FPAG) di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (31/8).

Menurut HNW, lokasi kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur dalam kondisi kondusif dan jauh dari titik-titik kerusuhan. Karena itu, peserta diminta hadir dengan tenang dan tanpa keraguan.

“Jangan bimbang, jangan khawatir. Mari kita hadir dan sukseskan acara bersejarah ini. WMSJ adalah kebanggaan, bukan hanya bagi panitia dan Pondok Gontor, tetapi juga bagi Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

Selain sebagai Wakil Ketua MPR, HNW juga menjabat Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Dia mengatakan Gontor memiliki pengalaman panjang dalam menggelar event nasional maupun internasional sehingga masyarakat tak perlu meragukan kapasitas panitia.

“Dengan ridho Allah SWT dan dukungan semua pihak, WMSJ akan berlangsung sukses, aman, dan membawa nama baik Indonesia di mata internasional,” kata dia.

Tahun ini, WMSJ akan diikuti lebih dari 18 ribu peserta dari Indonesia dan 23 negara sahabat. Acara ini menjadi ruang pertemuan inspiratif untuk memperkuat persaudaraan global dan menyebarkan pesan perdamaian dari Indonesia ke dunia. (mcr12/jpnn)