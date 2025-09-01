Cuaca Jawa Timur 1 September 2025, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (1/9).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Pacitan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Sorenya masih cerah hingga berawna di seluruh wilayah.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 15-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-29 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)