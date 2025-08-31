Amrodji Konawi Dipercaya Lagi Pimpin LDII Jatim, Tekankan Kebersamaan dan Sinergi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Moch. Amrodji Konawi kembali dipercaya memimpin DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur untuk periode 2025–2030. Dia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) X LDII Jatim yang digelar 30–31 Agustus 2025 di Gedung Serba Guna (GSG) Sabilurrosyidin, Surabaya.

Dalam sidang paripurna, para peserta sepakat melanjutkan kepemimpinan Amrodji. Seusai ditetapkan, dia menerima panji organisasi dari Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso sebagai simbol estafet kepemimpinan.

Amrodji menyatakan kepengurusan baru akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, ormas, hingga masyarakat. Fokusnya mencakup dakwah, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

Baca Juga: LDII Ingatkan Kerusuhan Akibat Demo Ojol Tak Boleh Jadi Krisis Sosial

“Selama lima tahun ke depan kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengibarkan panji LDII di Jawa Timur. Amanah ini tidak bisa dijalankan sendiri, tetapi harus dilakukan bersama-sama,” ujar Amrodji.

Dia juga meminta dukungan penuh dari seluruh pengurus dan dewan penasehat.

“Kalau di tengah perjalanan saya salah, jangan segan untuk menasihati bahkan menegur agar organisasi tetap berjalan di jalur yang benar,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso menilai Muswil X LDII Jatim sebagai wujud demokrasi berasaskan Pancasila. Menurutnya, Pancasila menjadi bingkai utama dalam setiap langkah organisasi.

“LDII adalah organisasi yang lahir dari rahim Pancasila. Sejak berdiri hingga kini asasnya selalu merujuk pada Pancasila,” ujar Chriswanto.