Imbas Demo Ricuh, Dispendik Surabaya Terapkan Belajar Daring 1–4 September

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya memutuskan seluruh jenjang PAUD hingga SMP menjalani pembelajaran daring mulai 1 hingga 4 September 2025.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi atas situasi keamanan yang dinilai belum kondusif serta untuk melindungi keselamatan peserta didik.

Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menjelaskan bahwa keputusan belajar dari rumah juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak.

Baca Juga: Kondisi Polsek Tegalsari Seusai Dibakar Massa Aksi Imbas Demo Ricuh di Surabaya

“Kami ingin anak-anak tetap aman dan tidak terbebani suasana yang memanas akhir-akhir ini sekaligus memberi pengalaman belajar dengan cara yang berbeda,” kata Yusuf, Minggu (31/8).

Menurutnya, meski berlangsung daring, guru tetap diminta kreatif memberikan variasi tugas praktik yang bisa dilakukan di rumah, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menulis cerpen, atau aktivitas lain yang mendukung pembelajaran.

Yusuf juga meminta para kepala sekolah memastikan seluruh guru mendampingi murid selama proses daring, serta berkoordinasi dengan orang tua agar kegiatan belajar tetap berjalan efektif.

“Kalau ada orang tua yang kesulitan mendampingi anak saat daring, guru bisa memberikan alternatif berupa tugas rumah agar pembelajaran tetap terpantau,” ujarnya.

Selain itu, satuan pendidikan diminta memantau murid yang mengikuti lomba atau latihan rutin di luar sekolah. Guru wajib meminta surat izin resmi dari orang tua maupun penyelenggara kegiatan agar tidak mengganggu jam belajar.