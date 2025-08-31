Warga Ramai Dokumentasikan Gedung Grahadi, Ruang Kerja Wagub Jatim Hangus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jalan Gubernur Suryo dipenuhi warga, Minggu (31/8). Mereka penasaran dan mendokumentasikan kondisi sisi barat Gedung Negara Grahadi yang kebakaran setelah kericuhan aksi unjuk rasa.

Sejak pukul 07.00 WIB, warga tampak berhenti dan mendokumentasikan kondisi gedung yang terbakar pada Sabtu (30/8) malam itu. Sejumlah ruangan tampak hangus dilalap api.

Ruangan yang terbakar di antaranya ruang kerja Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, ruang kerja Kepala Biro Umum, ruang Protokol, dan ruang Biro Rumah Tangga.

Selain itu, beberapa ruangan lain juga mengalami kerusakan dan peralatan elektronik di dalamnya hilang, termasuk ruang kelompok kerja (Pokja) wartawan Grahadi.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Jatim terkait nominal kerugian akibat kebakaran gedung sisi barat dan hilangnya sejumlah barang.

Sebelumnya, sisi barat Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo dibakar massa anarkis pada Sabtu malam sekitar pukul 21.38 WIB.

Massa mulai membakar Grahadi sekitar satu setengah jam setelah Khofifah menemui para demonstran. Dari pantauan di lapangan, ratusan demonstran masih bertahan di depan Gedung Negara Grahadi tanpa dihalau aparat keamanan.

Suara ledakan petasan masih terdengar bersahut-sahutan hingga pukul 22.30 WIB, sementara massa tetap memadati Jalan Gubernur Suryo Surabaya. (antara/mcr12/jpnn)