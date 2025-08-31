Polsek Tegalsari 90 Persen Ludes Terbakar Imbas Demo Ricuh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kericuhan demontrasi yang terjadi di Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo pada Sabtu (30/8) belum bisa diredam hingga dini hari.

Setelah Gedung Negara Grahadi yang menjadi sasaran pembakaran, Polsek Tegalsari yang berada di Jalan Basuki Rahmat tak luput dari amukan massa, Minggu (31/8).

Kapolsek Tegalsari Kompol Rizki Santoso menjelaskan kejadian itu bermula setelah massa membakar Gedung Negara Grahadi. Mereka berjalan menuju ke Mapolsek Tegalsari.

Setibanya di Mapolsek, aparat kepolisian berusaha mengimbau agar massa tak melakukan aksi anarkis.

“Namun, massa yang tidak berimbang dengan aparat dan tidak terkendali langsung melakukan perusakan dan pembakaran Mako Polsek,” kata Rizki.

Akibatnya, 90 persen bangunan Mapolsek Tegalsari hangus terbakar, sedangkan bangunan masjid hanya terbakar 10 persen.

Sebelumnya, terlihat kobaran api tampak membesar di area Mapolsek Tegalsari. Api membumbung tinggi melahap seluruh bangunan kantor polisi tersebut.

Kobaran api juga muncul di putar balik Jalan Basuki Rahmat mengarah ke Jalan Gubernur Suryo.