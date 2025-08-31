Kemarin Dirusak, Polsek Tegalsari Kini Hangus Terbakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Amukan massa menjadi-jadi saat bentrokan massa dengan aparat di sekitar Jalan Basuki Rahmat, Surabaya pada Sabtu (30/8) malam.

Kantor Mapolsek Tegalsari yang berada di kawasan tersebut pun ikut hangus terbakar. Situasi masih mencekam.

Pantauan di lokasi, sekitar pukul 01.15 WIB, kobaran api tampak membesar di area Mapolsek Tegalsari. Api membumbung tinggi melahap seluruh bangunan kantor polisi tersebut.

Kobaran api juga muncul di putar balik Jalan Basuki Rahmat mengarah ke Jalan Gubernur Suryo.

Situasi di sekitaran Mal Tunjungan Plaza juga masih mencekam. Massa berkeliaran di jalanan tersebut. Tidak terlihat aparat keamanan di kawasan ini.

Sebelumnya, situasi di sekitar Gedung Negara Grahadi, yakni di Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Basuki Rahmat mendadak mencekam pada Sabtu (30/8) malam.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 23.15 WIB, atau setidaknya setelah Gedung Negara Grahadi sisi barat kebakaran.

Ratusan aparat kepolisian yang dari tadi tak tampak berjaga di sekitar Gedung Negara Grahadi tiba-tiba datang dan langsung menembakkan gas air mata.