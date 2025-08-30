Surabaya Mencekam, Gedung Grahadi Dibakar, Barang-Barang Dijarah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tak puas berdialog dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, massa justru membakar Gedung Negara Grahadi sisi barat, Sabtu (30/8) malam.

Hal itu terjadi dua jam setelah para massa ditemui Khofifah.

Insiden itu bermula sekitar pukul 21.20 WIB massa aksi mulai melemparkan benda ke arah gedung. Setelah beberapa menit, api mulai tampak membakar bagian barat gedung.

Di tengah kondisi yang makin memanas, beberapa massa aksi tpak masuk ke dalam gedung. Mereka diduga mengambil barang-barang hingga melakukan penjarahan.

Di saat bersamaan, massa juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Situasi makin tak karuan.

Petugas yang berjaga berusaha meredam situasi. Namun, kobaran api terus membesar dan massa aksi tetap bertahan di lokasi.

Sebelumnya, pukul 20.39 WIB, Gubernur Khofifah bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin menemui massa aksi.

Di hadapan massa, Khofifah menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kapolda Jatim untuk membebaskan massa yang ditahan saat aksi sebelumnya.