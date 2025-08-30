Massa Kembali Geruduk Gedung Grahadi: Bebaskan Kawan Kami!

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa aksi kembali memadati depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (30/8) malam.

Ribuan warga sipil berpakaian serba hitam meluapkan amarah dengan membawa bendera Merah Putih dan meneriakkan tuntutan pembebasan rekan mereka yang ditangkap polisi saat aksi solidaritas ojol sehari sebelumnya.

Suasana memanas ketika teriakan ‘reformasi’ dan ‘bebaskan, bebaskan!’ menggema berulang kali, membuat kawasan Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Pemuda lumpuh total.

Baca Juga: LDII Ingatkan Kerusuhan Akibat Demo Ojol Tak Boleh Jadi Krisis Sosial

“Bebaskan kawan kami, bebaskan kawan kami!,” teriak massa.

Massa juga sempat melempari batu dan mencaci aparat keamanan yang berjaga di sekitar Grahadi.

Situasi mereda setelah Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin keluar menemui massa.

Dengan duduk bersila di jalan, Rudy berdialog langsung dengan peserta aksi dan berjanji mencarikan solusi terkait tuntutan mereka.

“Saya tidak ke mana-mana, di dalam sudah tidak ada siapa-siapa. Saya akan bantu carikan solusi, saya akan berbicara dan menemui teman-teman di Polrestabes Surabaya,” ucap Rudy di hadapan massa.