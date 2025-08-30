12 Mak-Mak di Ngawi Dapat Umrah Gratis dari BTPN Syariah

jatim.jpnn.com, NGAWI - Sebanyak 12 mak-mak di Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, merasakan bahagia karena impiannya beribadah umrah akan segera terlaksana.

Mimpi itu kini terwujud melalui program Umrah Satu Pesawat yang digagas oleh BTPN Syariah.

Ketua Sentra Ngompro Maju Purwaningsih mengaku tidak bisa menahan rasa terharunya. Dia tidak pernah membayangkan bisa melangkah ke Tanah Suci tahun ini.

“Kami akan berangkat umrah gratis dengan teman-teman di sentra. Insya Allah, bisa duduk-duduk bersama di depan Ka’bah,” ungkap Purwaningsih.

Bagi Purwaningsih dan teman-temannya, perjalanan ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar ibadah. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang menggenapi mimpi-mimpi yang selama ini hanya terpendam dalam hati.

“Kami yang biasanya hanya duduk bersama, sekarang bisa bahagia karena impian kami terwujud,” kata Purwaningsih.

Pimpinan Wilayah BTPN Syariah untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi, Ali Andi Leon Arkantoro menjelaskan bahwa pemberian umrah ini merupakan bagian dari komitmen BTPN Syariah untuk memberdayakan perempuan prasejahtera.

“BTPN Syariah bukan hanya menghadirkan akses keuangan bagi mereka yang belum tersentuh layanan perbankan formal, tetapi juga mendampingi mereka dengan pemberdayaan berkelanjutan,” ujar Ali.