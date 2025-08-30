JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini LDII Ingatkan Kerusuhan Akibat Demo Ojol Tak Boleh Jadi Krisis Sosial

LDII Ingatkan Kerusuhan Akibat Demo Ojol Tak Boleh Jadi Krisis Sosial

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 20:42 WIB
LDII Ingatkan Kerusuhan Akibat Demo Ojol Tak Boleh Jadi Krisis Sosial - JPNN.com Jatim
Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengingatkan insiden ojol dilindas rantis tak memicu krisis sosial. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengingatkan agar kerusuhan yang dipicu meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan di Jakarta tidak meluas hingga menimbulkan krisis sosial.

Hal itu disampaikan Chriswanto saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) X LDII Jawa Timur di Gedung Serba Guna Ponpes Sabilurrosyidin, Surabaya, Sabtu (30/8).

“Peristiwa tragis ini bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial. Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara Affan Kurniawan. Semoga almarhum mendapat balasan terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga diberi ketabahan serta keadilan,” ujarnya.

Baca Juga:

Chriswanto mengatakan aparat keamanan harus bertindak lebih humanis dengan mengutamakan keselamatan rakyat.

"Tugas aparat memang berat, tetapi jangan sampai rakyat kecil justru menjadi korban. Mari kita percayakan proses hukum kepada pihak berwenang. Jangan ambil langkah sendiri yang justru memperkeruh keadaan,” ucapnya.

Dia juga meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menunggangi situasi demi kepentingan politik. Menurutnya, elit politik, pejabat negara, dan para pengambil kebijakan harus lebih mawas diri, sederhana, dan peka terhadap aspirasi rakyat.

Baca Juga:

“Rakyat butuh keteladanan, bukan tontonan yang provokatif. Jangan sampai sikap elit justru melukai hati masyarakat,” tuturnya.

Chriswanto menambahkan penyelesaian damai melalui dialog dan musyawarah adalah jalan terbaik. Dia juga mendorong aparat kepolisian melakukan investigasi secara transparan dan adil, agar keluarga korban memperoleh kejelasan hukum.

LDII mengimbau masyarakat tidak terprovokasi seusai insiden meninggalnya Affan Kurniawan ojol yang dilindas Rantis Brimob.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   LDII Jatim KH Chriswanto Santoso Demo Ojol demo ricuh ojol dilindas rantis rantis lindas ojol Affan Kurniawan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU