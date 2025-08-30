Duka Bersama, Santri & Ojol Surabaya Salat Gaib Bersama Tuk Affan KurniawaN

JPNN.com

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 19:07 WIB
Ribuan santri dan ratusan ojol di Surabaya menggelar salat gaib untuk Affan Kurniawan di Ponpes Amanatul Ummah. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ribuan santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah bersama ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar salat gaib dan doa bersama untuk mendiang Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang meninggal dunia dalam peristiwa demonstrasi di Jakarta.

Kegiatan yang digelar di halaman pondok pesantren tersebut dipimpin langsung oleh pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Prof KH Asep Saifudin Chalim.

Suasana khusyuk begitu terasa, bahkan tak sedikit santri maupun ojol yang menitikkan air mata.

“Kita harus berbelasungkawa kepada ananda Affan Kurniawan. Semoga almarhum digolongkan sebagai syuhada dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” tutur KH Asep Saifudin Chalim.

Dia memahami betul bagaimana beratnya perjuangan para ojol mencari nafkah.

“Karena itu, kami ikut berbelasungkawa. Semoga salat gaib ini menjadi pelipur lara dan amalnya diterima Allah SWT,” ucapnya.

Sigit Asrori, salah seorang ojol yang hadir, mengaku terharu atas kepedulian pesantren dan para santri.

“Kami para ojol sangat berterima kasih kepada Kiai Asep dan santri yang begitu peduli dengan nasib kami, terutama untuk almarhum Affan, semoga ini menjadi hikmah dan berkah,” katanya.

Ribuan santri dan ratusan ojol di Surabaya menggelar salat gaib untuk Affan Kurniawan.
