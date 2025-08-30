JPNN.com

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 19:47 WIB
CEO National Hospital Raih Penghargaan Industry Marketing Champion Sektor Kesehatan - JPNN.com Jatim
Chief Executive Officer (CEO) National Hospital Ang Hoey Tiong meraih penghargaan Industry Marketing Champion 2025 dalam sektor kesehatan. Foto: Dok. National Hospital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Chief Executive Officer (CEO) National Hospital Ang Hoey Tiong meraih penghargaan Industry Marketing Champion 2025 dalam sektor kesehatan.

Penghargaan ini diberikan oleh MarkPlus dalam ajang Indonesia Marketing Festival 2025-13th Annual Surabaya Marketing Week yang digelar di Ballroom Sheraton Hotel Surabaya pada Kamis (28/8).

Penghargaan bergengsi dari lembaga konsultan pemasaran, riset, pendidikan, dan media terkemuka tersebut memperkuat reputasi National Hospital sebagai institusi kesehatan yang dipercaya publik.

National Hospital menjadi satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menerima penghargaan dari lembaga yang didirikan oleh pakar marketing Hermawan Kartajaya.

Ang Hoey Tiong menyampaikan bahwa penghargaan ini sejalan dengan tema besar acara tahun ini: Sustainable Marketing in The Era of AI.

Dia menegaskan bahwa National Hospital telah sejak lama berinvestasi dalam teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung sistem layanan kesehatan.

“Kami investasi sistem dengan Artificial Intelligence ini sejak lama. Kami sudah berlari sejak lama. Dan, saat ini, kami telah settle,” kata Ang Hoey Tiong.

Dia juga menjelaskan sejumlah inovasi layanan unggulan National Hospital, seperti Smart Ambulancedan Control Room di Instalasi Gawat Darurat, yang mampu memberikan respons cepat terhadap pasien dengan kondisi kritis seperti serangan jantung dan stroke.

MarkPlus beri penghargaan Industry Marketing Champion 2025 dalam sektor kesehatan kepada Chief Executive Officer (CEO) National Hospital Ang Hoey Tiong
