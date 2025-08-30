Untag Surabaya Kukuhkan 1.654 Wisudawan, Lulusan Dibekali Jiwa Patriotisme dan Wirausaha

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya menggelar prosesi wisuda dengan mengukuhkan sebanyak 1.654 wisudawan dari berbagai program studi pada Sabtu & Minggu 30-31 Agustus 2025.

Mengusung tema ‘Patriot Merah Putih Jiwaku, Indonesia Emas Negaraku’, wisuda kali ini menegaskan komitmen Untag Surabaya mencetak lulusan berjiwa patriotisme sekaligus siap menghadapi tantangan era Indonesia Emas 2045.

Rektor Untag Surabaya Prof Mulyanto Nugroho mengatakan keunikan kampus ini terletak pada penerapan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dengan patriotisme sebagai salah satu pilar utama.

“Kami mempersembahkan alumni sebagai Patriot Merah Putih yang akan mengisi Indonesia Emas 2045. Harapannya, lulusan bukan hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja melalui bekal jiwa wirausaha yang ditanamkan di kampus,” ujar Prof Mulyanto.

Menurutnya, rata-rata masa tunggu kerja lulusan Untag hanya sekitar tiga bulan. Meski demikian, di tengah krisis ekonomi global, alumni diharapkan mampu bertahan dengan menjadi pekerja mandiri.

Semangat patriotisme terus dipupuk melalui berbagai kegiatan, termasuk menghadirkan tokoh nasional sebagai teladan.

Salah satunya Yunan Nasution, yang sukses membawa transformasi di PT KAI sekaligus memiliki pengalaman di kancah internasional.

“Dengan bekal akademik, jiwa patriotisme, dan semangat wirausaha, lulusan Untag Surabaya diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan berkontribusi nyata dalam membangun Indonesia Emas 2045,” ucapnya. (mcr12/jpnn)