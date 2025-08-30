Dari Guru hingga Ibu Rumah Tangga, 5.703 Peserta Ramaikan OSMB UT Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Terbuka (UT) Surabaya menggelar Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB), Sabtu (30/8). Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi 5.703 mahasiswa baru yang siap memulai perjalanan akademik di UT.

OSMB tahun ini digelar serentak di tiga lokasi, yakni Kantor UT Surabaya, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Bojonegoro.

Di Kantor UT Surabaya, kegiatan berlangsung dalam format hybrid. Sebanyak 4.000 peserta mengikuti secara daring melalui Zoom, sedangkan 748 hadir langsung di lokasi.

Format ini mencerminkan komitmen UT untuk memberikan akses pendidikan fleksibel dan inklusif.

Adapun di Kabupaten Tuban tercatat 490 peserta, sedangkan di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 465 mahasiswa mengikuti kegiatan secara tatap muka.

Yang menarik, para peserta berasal dari beragam latar belakang profesi. Ada guru, tenaga medis, petani, pekerja swasta, ASN, wirausaha, hingga ibu rumah tangga.

Keberagaman ini menunjukkan pendidikan terbuka benar-benar mampu menjangkau semua kalangan.

Direktur UT Surabaya Suparti mengatakan OSMB bukan hanya pengenalan kampus, tetapi juga momentum membangun kesadaran belajar sepanjang hayat.