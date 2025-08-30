Pemkot Surabaya Mulai Bersihkan Sisa-sisa Kerusuhan Demo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mulai membersihkan sisa-sisa pembakaran bekas kericuhan aksi demontrasi yang dimulai dari Jalan Gubernur Suryo hingga Jalan Basuki Rahmat.

Pantauan JPNN.com, di Jalan Wali Kota Mustajab atau di depan sungai Kalimas terdapat sisa-sisa tanah yang masih tercecer. Pot-pot besi hiasan kota raib.

Di Jalan Basuki Rahmat, aspal jalan tak lagi mulus akibat pembakaran barier pembatas jalan. Di beberapa lokasi, petugas mulai menambal aspal yang berlubang.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pembersihan ruas jalan pascademo rusuh dilakukan sejak pagi.

Pihaknya mengerahkan petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air membersihkan sisa-sisa pasir yang tercecer di jalanan.

Menurutnya, pasir yang tercecer membuat jalan licin. Salah satunya di Jalan Pemuda, bahkan membuat dua pengendara motor terjatuh.

“Tadi ada dua orang jatuh karena jalan licin, banyak tanah, masih perih. Tadi saya minta jangan sampai ada yang jatuh kecelakaan lagi, segera disemprot PMK agar lewat nyaman,” katanya.

“Pasir membuat jalan terasa jalan licin, Lalu kalau ada angin besar kena pengendara motor agak perih matanya. Makanya disiram,” imbuh dia.