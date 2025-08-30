BEM Nusantara Geruduk di Polda Jatim, Tuntut Reformasi Polri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Jatim, Sabtu (30/8). Mereka berasal dari sepuluh universitas di Surabaya.

Mereka membawa tujuh tuntutan. Salah satunya meminta reformasi total di tubuh intitusi kepolisian.

Aksi demonstrasi ini merupakan tindak lanjut dari insiden tewasnya driver ojek online Affan Kurniawan akibat dilindas Rantis Brimob saat kerusuhan demo ojek online (ojol) di Jakarta.

Setibanya di Polda Jatim sekitar pukul 12.00 WIB, mereka langsung melakukan orasi.

“Bebaskan massa aksi yang ditahan oleh aparat,” teriak salah satu orator.

Kordinator lapangan Rialdo mengatakan aksi ini menuntut agar reformasi Polri dilakukan menyeluruh.

Baca Juga: Kapolda Jatim Sebut Penanganan Kericuhan Demo di Gedung Grahadi Sesuai Prosedur

“Kami meminta kepada kepolisian untuk untuk bisa ya reformasi Polri lah,” kata Rialdo.

Selang 45 menit melakukan orasi, massa aksi ditemui oleh Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto. Di hadapan para demonstran, Nanang meminta maaf atas insiden yang terjadi di Jakarta.