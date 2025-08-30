Hari ini, Mal Tunjungan Plaza Tutup Imbas Demo Ricuh

JPNN.com

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 13:32 WIB
Mal Tunjungan Plaza Surabaya tutup hari ini, Sabtu (30/8) imbas demo ricuh pada Jumat (29/8). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kericuhan aksi demontrasi di depan Gedung Negara Grahadi pada Jumat (29/8) hingga Sabtu (30/8) dini hari masih menyisakan ketakutan bagi masyarakat.

Imbasnya, Mal Tunjungan Plaza di Jalan Basuki Rahmat terpaksa tutup satu hari ini.

Sebelumnya, kericuhan massa aksi mulai melebar dari Jalan Gubernur Suryo ke Jalan Basuki Rahmat saat aparat kepolisian berusaha memukul mundur para pedemo..

Direktur PT Pakuwon Jati Sutandi Purnomosidi membenarkan informasi terkait penutupan Tunjungan Plaza selama satu hari.

“Betul, hari ini Tunjungan Plaza tutup. Besok buka kembali,” kata Sutandi, Sabtu (30/8).

Sutandi menjelaskan Tunjungan Plaza akan beroperasi kembali pada Minggu (31/8) pukul 10.00-22.00 WIB.

Namun, Sutandi tidak membeberkan alasan terkait penutupan tersebut.

Salah satu pengunjung Febrian mengaku tidak mengetahui adanya penutupan Mal Tunjungan Plaza.

Tunjungan Plaza Surabaya tutup hari ini, Sabtu (30/8), buka kembali Minggu (31/8)
