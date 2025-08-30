BYD Targetkan Ekspansi di Jatim, Sudah Kirim 500 Unit Mobil Listrik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Produsen kendaraan listrik asal Tiongkok, BYD Motor Indonesia terus memperluas operasionalnya di Jawa Timur.

Sejak kuartal I 2024, BYD sudah hadir dengan dua dealer resmi di Surabaya dan Malang, serta berhasil mendistribusikan 500 unit mobil listrik ke konsumen di wilayah ini.

President Director PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao menyampaikan apresiasi atas dukungan media dan konsumen di Jatim yang disebutnya sangat positif.

“Ketika berbicara semester pertama Januari–Juni 2025, market share kami mencapai 2,8 persen. Kami percaya masih banyak ruang untuk berkembang dan bertumbuh di sini,” ujarnya.

Menurut Zhao, keunggulan BYD tak hanya terletak pada desain interior dan eksterior mobil yang cocok digunakan sehari-hari, melainkan juga pada efisiensi energi.

“Kalau dipakai untuk rutinitas harian, pengguna bisa mendapatkan penghematan hingga 23 persen. Nantinya kami juga akan menambahkan fasilitas home charging dalam penawaran,” katanya.

Zhao menyatakan BYD tetap berkomitmen pada rencana pengiriman unit berikutnya pada Oktober mendatang. Menurutnya, BYD unggul karena menguasai teknologi inti kendaraan listrik.

“Kami satu-satunya pembuat kendaraan otomotif yang memproduksi baterai, semikonduktor, dan motor sendiri. BYD memulai bisnis sebagai produsen baterai 30 tahun lalu. Itulah mengapa kami bisa menghadirkan produk paling canggih,” ungkapnya