O-Week Universitas Ciputra Ajak Maba Belajar Bisnis dan Peduli Lingkungan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Orientasi mahasiswa baru Universitas Ciputra (UC) tahun ini tak sekadar pengenalan kampus, tetapi juga menanamkan empati sosial serta kepedulian terhadap isu keberlanjutan.

Melalui program Selling Day, pemilahan sampah, hingga gerakan food surplus, mahasiswa baru (maba) diajak mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) sejak awal masa studi.

Head of Student Affairs UC Novi Rosita mengatakan setiap tahun Orientation Week (O-Week) menghadirkan inovasi baru, termasuk pengelolaan limbah konsumsi.

Selama tiga hari pertama kegiatan, total sampah yang berhasil dipilah mencapai hampir 350 kilogram. Rinciannya, sekitar 78 kilogram sisa makanan, 160 kilogram dupleks, 111 kilogram plastik PP, serta 40 kilogram residu kertas dan lainnya.

“Kami sadar dalam kegiatan seperti ini pasti ada konsumsi yang menghasilkan sampah. Karena itu, kami berkoordinasi dengan Center of Sustainability dan dibantu tim mahasiswa untuk melakukan pemilahan,” ujar Novi di sela O-Week di Ciputra World Surabaya, Jumat (29/8).

Selain pemilahan sampah, UC juga bekerja sama dengan Garda Pangan untuk menyalurkan food surplus berupa makanan atau snack yang masih layak konsumsi kepada pihak yang membutuhkan.

Komitmen keberlanjutan diwujudkan pula lewat pengurangan plastik sekali pakai. Setiap maba mendapat sendok khusus yang bisa direbus dalam starter kit sehingga dapat digunakan berulang kali.

“Ini bentuk nyata kontribusi kami pada SDGs, khususnya Responsible Consumption dan Zero Hunger,” katanya.