Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Diguyur Gerimis
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (30/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Siang dan sore cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.
Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Poncokusumo, Tirtoyudo, dan Wajak.
Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.
Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di Kabupaten.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News