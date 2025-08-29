Pos Polisi dari Waru Hingga Putar Balik Basuki Rahmat Dirusak dan Dibakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tak hanya Polsek Tegalsari yang menjadi sasaran amukan massa, pos polisi di arah putar balik antara Jalan Panglima Sudirman-Basuki Rahmat, tepatnya di depan Patung Karapan Sapi dibakar.

Kebakaran pos polisi tersebut terjadi pukul 22.30 WIB. Api tampak membakar bagian depan pos dan terus merembet ke bagian atas hingga api membumbung tinggi.

Sementara itu, di sisi Jalan Basuki Rahmat, tampak kerumunan massa dan terjadi kepadatan lalu lintas.

Hingga pukul 22.40 WIB api terus merambat seluruh bangunan dan belum ada petugas pemadam yang berada di lokasi.

Selain itu, sebelumnya massa aksi juga terpantau merusak dan membakar pos polisi lainnya.

Salah satunya pos polisi Taman Bungkul yang dilaporkan terbakar pada pukul 21.30 WIB.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari pengdengar radio di Surabaya, sejumlah pos polisi yang dirusak dan dibakar, antara lain ada di pos polisi Bundaran Waru, Bundaran Dolog, U-turn KBS, Taman Bungkul, simpang Darmo-Bengawan, dan Simpang Margorejo. (mcr12/jpnn)