Lalu Lintas di Pusat Kota Surabaya Mulai Pulih Seusai Kericuhan Massa Aksi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah sempat lumpuh akibat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh, sejumlah ruas jalan utama di pusat Kota Surabaya kini sudah dapat dilalui pengendara, Jumat malam (29/8).

Pantauan JPNN.com, pukul 22.22 WIB, kendaraan mulai bergerak kembali di beberapa titik seperti Jalan Gubernur Suryo, Panglima Sudirman, Pemuda, Yos Sudarso, hingga Wali Kota Mustajab.

Sebelumnya, jalur-jalur tersebut sempat tidak bisa dilewati karena dipadati massa aksi dan upaya pembubaran oleh aparat.

Baca Juga: Kapolda Jatim Sebut Penanganan Kericuhan Demo di Gedung Grahadi Sesuai Prosedur

Di beberapa lokasi, terlihat jejak kerusakan serta sisa pembakaran oleh demonstran.

Kerusakan juga tampak di sekitar Gedung Negara Grahadi. Puing-puing dan barang-barang yang hangus terbakar masih berserakan, termasuk gapura pintu masuk yang mengalami kerusakan.

“Wes isok lewat, Rek,” ujar seorang pengendara dengan nada lega saat melintas di Jalan Gubernur Suryo.

Sementara itu, hingga pukul 23.37 WIB, aparat masih melakukan upaya pembubaran massa di kawasan Jalan Basuki Rahmat.

Bentrokan masih terjadi dengan massa yang melemparkan petasan dan batu ke arah polisi dan dibalas dengan tembakan gas air mata. (mcr12/jpnn)