JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Lalu Lintas di Pusat Kota Surabaya Mulai Pulih Seusai Kericuhan Massa Aksi

Lalu Lintas di Pusat Kota Surabaya Mulai Pulih Seusai Kericuhan Massa Aksi

Jumat, 29 Agustus 2025 – 23:00 WIB
Lalu Lintas di Pusat Kota Surabaya Mulai Pulih Seusai Kericuhan Massa Aksi - JPNN.com Jatim
Kondisi Jalan Gubernur Suryo seusai aksi solidaritas ojol di Gedung Negara Grahadi berujung ricuh oleh kelompok berpakaian hitam sudah mulai lancar, Jumat (29/8). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah sempat lumpuh akibat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh, sejumlah ruas jalan utama di pusat Kota Surabaya kini sudah dapat dilalui pengendara, Jumat malam (29/8).

Pantauan JPNN.com, pukul 22.22 WIB, kendaraan mulai bergerak kembali di beberapa titik seperti Jalan Gubernur Suryo, Panglima Sudirman, Pemuda, Yos Sudarso, hingga Wali Kota Mustajab.

Sebelumnya, jalur-jalur tersebut sempat tidak bisa dilewati karena dipadati massa aksi dan upaya pembubaran oleh aparat.

Baca Juga:

Di beberapa lokasi, terlihat jejak kerusakan serta sisa pembakaran oleh demonstran.

Kerusakan juga tampak di sekitar Gedung Negara Grahadi. Puing-puing dan barang-barang yang hangus terbakar masih berserakan, termasuk gapura pintu masuk yang mengalami kerusakan.

“Wes isok lewat, Rek,” ujar seorang pengendara dengan nada lega saat melintas di Jalan Gubernur Suryo.

Baca Juga:

Sementara itu, hingga pukul 23.37 WIB, aparat masih melakukan upaya pembubaran massa di kawasan Jalan Basuki Rahmat.

Bentrokan masih terjadi dengan massa yang melemparkan petasan dan batu ke arah polisi dan dibalas dengan tembakan gas air mata. (mcr12/jpnn)

Lalu lintas di Pusat Kota Surabaya mulai berangsur pulih, massa mundur sedikit demi sedikit.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   demo surabaya demo surabaya ricuh Demo Ojol demo ojol surabaya aksi solidaritas ojol

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU