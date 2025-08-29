Ribuan Driver Online Nyalakan 1.000 Lilin di Polda Jatim, Kenang Affan Kurniawan

JPNN.com

Jumat, 29 Agustus 2025 – 22:25 WIB
Ribuan driver ojol menggelar aksi solidaritas dengan menyalakan 1.000 lilin untuk mengenang Affan Kurniawan di Mapolda Jatim, Jumat (29/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelombang ucapan duka cita kepada Affan Kurniawan terus berdatangan dari berbagai daerah, termasuk di Kota Surabaya, Jumat (29/8).

Ribuan driver online memadati Mapolda Jatim, sambil menyalakan ribuan lilin sebagai ungkapan berkabung. Dalam aksi damai, para ojek online saling berbaur bersama petugas kepolisian.

Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto mengatakan seribu lilin menjadi rangkaian acara doa bersama yang ditujukan kepada Affan Kurniawan.

Almarhum merupakan pengemudi ojek online yang meninggal dunia akibat insiden kecelakaan dengan kendaraan taktis (Rantis) Brimob di Jakarta pada Kamis (28/8).

“Ini adalah suatu ungkapan keprihatinan dan belasungkawa. Kami juga terjadi diskusi interaksi, dan pada saat sudah melaksanakan komunikasi hasilnya bagus semua, serta berjalan dengan baik-baik saja,” ujar Nanang.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga merupakan suatu koreksi bagi pihaknya, agar kedepan penanganan demo sesuai dengan prosedur yang ada.

Namun demikian, pihaknya juga berharap masyarakat yang melaksanakan demo, harus berjalan tertib dan lancar, serta menyampaikan surat pemberitahuan.

“Kalau semua dilaksanakan dengan baik, pasti akan kami fasilitasi. Tidak perlu sampai harus membakar fasilitas umum, merusak dan sebagainya,” ucapnya.

