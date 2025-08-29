Pusat Kota Surabaya Lumpuh Imbas Demo Ricuh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aparat kepolisian masih berjibaku memukul mundur massa aksi demo yang berujung ricuh di depan gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (29/8) sejak pukul 14.40 WIB.

Pantauan JPNN.com, sekitar pukul 19.31 WIB, massa aksi yang sebelumnya berada di Jalan Gubernur Suryo kini justru bertahan di Jalan Basuki Rahmat.

Kericuhan masih terus belanjut, massa aksi terus melempari batu ke arah aparat kepolisian hingga membakar sebuah barier atau pembatas jalan.

Massa juga membakar barier di dua titik. Titik pertama di depan Polsek Tegalsari dan titik kedua di depan restoran McDonald’s.

Sementara itu, petugas kepolisian masih berjaga sembari membawa perisai balistik.

Ketegangan itu membuat sejumlah restoran cepat saji, seperti Richeese dan McDonald’s tutup.

Tak hanya itu, showroom mobil di sekitar lokasi juga ikut tutup untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan dari peristiwa itu.

Kerusuhan juga membuat lalu lintas lumpuh total. Tembakan gas air mata juga masih dilakukan kepolisian untuk melumpuhkan massa. (mcr23/jpnn)