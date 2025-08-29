Menguji BYD ATTO 1: Sunyi, Lincah, dan Nyaman di Jalur Surabaya–Malang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kesan pertama sering kali menentukan. Begitu tombol start BYD ATTO 1 ditekan, kabin SUV kompak ini nyaris tanpa suara.

Hanya layar digital di dashboard yang menandakan mobil siap meluncur untuk perjalanan Surabaya–Malang pulang pergi.

Begitu pedal gas diinjak, tarikan instan khas mobil listrik langsung terasa. Dari Jalan Kenjeran, Kalijudan menuju Gerbang Tol Tambak Sumur 2, mobil melaju mulus tanpa perlu akselerasi berlebihan.

“Mesinnya halus, head room-nya juga luas,” celetuk salah satu jurnalis di dalam kabin, Kamis (28/8).

Di kursi penumpang, sensasi di dalam BYD ATTO 1 ini terasa sangat nyaman, kursi empuk dan luas. Performa mobil listrik ini ketika di jalanan tak perlu diragukan lagi.

Stabil di Tol, Percaya Diri di Jalur Menanjak

Di ruas Tol Waru–Juanda hingga Pandaan, BYD ATTO 1 menunjukkan karakter lincah dan stabil. Membentuk iring-iringan panjang, SUV ini dengan mudah menyalip kendaraan besar tanpa harus menginjak gas dalam-dalam.

Tim sempat beristirahat di rest area KM 66A Tol Pandaan–Malang. Di parkiran, ATTO 1 langsung menarik perhatian pengunjung yang penasaran, bahkan ada yang mengabadikan dengan kamera ponsel.