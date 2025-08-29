21 Motor Ludes Terbakar Saat Demo Ricuh di Gedung Grahadi Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Insiden motor terbakar terjadi saat aksi demo ricuh di depan Gedung Negara Grahadi, Jumat (29/8). Jumlah kendaraan roda dua yang terbakar diperkirakan mencapai 21.

Dari puluhan motor yang terbakar, salah satunya milik pegawai di Pemerintah Provinsi Jatim bernama Edwin.

Dia menceritakan saat itu ada massa aksi yang diperkirakan berjumlah lima orang masuk ke dalam Gedung Negara Grahadi. Mereka tiba-tiba membakar motor yang terparkir di dalam sisi kanan.

“Ada anak-anak itu lima. Itu masuk ke sini (Grahadi). Langsung dibakar, menggunakan molotov sepertinya,” kata Edwin.

Motor miliknya yang terbakar adalah Yamah Jupiter. Tak ada yang bisa dilakukan Edwin, dia hanya bisa pasrah.

“Pasrah saja. Motor saya Jupiter Z,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, belasan sepeda motor yang terparkir di dalam Gedung Grahadi sisi kanan depan terbakar saat demo, Jumat (29/8). Belum diketahui siapa pemilik kendaraan tersebut.

Aparat berusaha untuk memadamkan api dengan menyemprotkan air dari water cannon. Di sisi lain, massa aksi terus berusaha mendekat ke arah gedung Grahadi sembari melempar batu.