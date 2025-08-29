JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 21 Motor Ludes Terbakar Saat Demo Ricuh di Gedung Grahadi Surabaya

21 Motor Ludes Terbakar Saat Demo Ricuh di Gedung Grahadi Surabaya

Jumat, 29 Agustus 2025 – 19:08 WIB
21 Motor Ludes Terbakar Saat Demo Ricuh di Gedung Grahadi Surabaya - JPNN.com Jatim
Motor terbakar saat demo di Gedung Negara Grahadi ricuh, Jumat (29/8). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Insiden motor terbakar terjadi saat aksi demo ricuh di depan Gedung Negara Grahadi, Jumat (29/8). Jumlah kendaraan roda dua yang terbakar diperkirakan mencapai 21.

Dari puluhan motor yang terbakar, salah satunya milik pegawai di Pemerintah Provinsi Jatim bernama Edwin.

Dia menceritakan saat itu ada massa aksi yang diperkirakan berjumlah lima orang masuk ke dalam Gedung Negara Grahadi. Mereka tiba-tiba membakar motor yang terparkir di dalam sisi kanan.

Baca Juga:

“Ada anak-anak itu lima. Itu masuk ke sini (Grahadi). Langsung dibakar, menggunakan molotov sepertinya,” kata Edwin.

Motor miliknya yang terbakar adalah Yamah Jupiter. Tak ada yang bisa dilakukan Edwin, dia hanya bisa pasrah.

“Pasrah saja. Motor saya Jupiter Z,” katanya.

Baca Juga:

Diberitakan sebelumnya, belasan sepeda motor yang terparkir di dalam Gedung Grahadi sisi kanan depan terbakar saat demo, Jumat (29/8). Belum diketahui siapa pemilik kendaraan tersebut.

Aparat berusaha untuk memadamkan api dengan menyemprotkan air dari water cannon. Di sisi lain, massa aksi terus berusaha mendekat ke arah gedung Grahadi sembari melempar batu.

Sebanyak 21 motor ludes terbakar saat aksi di depan Gedung Negara Grahadi, pembakaran dilakukan oleh massa aksi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   motor dibakar pembakaran motor demo ricuh demo grahadi ricuh Demo Ojol surabaya demo surabaya ricuh

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU