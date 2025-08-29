Polisi Pukul Mundur Massa Aksi Unjuk Rasa yang Ricuh di Gedung Grahadi

JPNN.com

Jumat, 29 Agustus 2025 – 18:11 WIB
Polisi berjejer memukul mundur massa aksi di Gedug Negara Grahadi Surabaya, Jumat (29/8). Foto Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aparat kepolisian mulai memukul mundur massa aksi yang berdemo di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Jumat (29/8).

Sekitar pukul 17.28 WIB, aparat menggunakan mobil taktis menembakan gas air mata berjalan dari Gubernur Suryo menuju Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Pemuda.

Water cannon beberapa kali tampak disemprotkan ke arah massa aksi karena pedemo juga masih melempari batu ke arah aparat.

“Silakan massa unjuk rasa, silakan membubarkan diri. Hentikan perilaku anarkis. Kami bukan musuh kalian,” teriak komando.

Hingga 17.55 WIB, situasi belum kondusif, aparat masih terus menembakan gas air mata kepada massa aksi.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa dimulai pukul 14.34 WIB di Gedung Negara Grahadi. Mereka kebanyakan mengenakan pakaian serba hitam. Ada juga sejumlah massa yang mengenakan jaket ojek online (ojol).

Pendemo juga membawa sejumlah poster bertuliskan 'Adili segera pelaku pelanggaran HAM berat', 'Usut tuntas Tragedi Kanjuruhan',er dan lainnya. (mcr23/jpnn)

Polisi memukul mundur massa aksi di depan Gedung Negara Grahadi menggunakan water cannon.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

