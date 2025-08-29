Belasan Motor Terbakar Saat Demo di Depan Gedung Grahadi Surabaya

JPNN.com

Jumat, 29 Agustus 2025 – 17:40 WIB
Belasan sepeda motor terbakar saat aksi demo di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (29/8). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Belasan sepeda motor yang terparkir di dalam Gedung Negara Grahadi sisi kanan depan terbakar dalam aksi unjuk rasa, Jumat (29/8). Belum diketahui siapa pemilik kendaraan tersebut.

Aparat berusaha memadamkan api dengan menyemprotkan water cannon. Di sisi lain, massa aksi terus berusaha mendekat ke arah Gedung Negara Grahadi sembari melempar batu.

Melihat kondisi tak kondusif, sekitar pukul 16.00 WIB aparat lmulai menembakan gas air mata. Diperkirakan tembakan dilakukan sebanyak lima kali.

Meski ditembak gas air mata, sejumlah massa aksi tak gentar dan tetap bertahan. Mereka juga tetap melempar batu ke arah Gedung Negara Grahadi.

Akibat tembakan gas air mata, sejumlah massa harus dievakuasi oleh tim medis yang berada di lokasi.

Belum diketahui pasti tuntutan apa yang disampaikan dalam unjuk rasa yang dimulai pukul 14.34 WIB ini.

Ratusan massa yang melakukan demo rata-rata mengenakan pakaian serba hitam. Ada juga sejumlah massa yang mengenakan jaket ojek online (ojol).

Pendemo juga membawa sejumlah poster bertuliskan 'Adili segera pelaku pelanggaran HAM berat', 'Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan', dan lainnya.

Belasan motor di area sekitar Gedung Negara Grahadi Surabaya terbakar saat demo ojol.
